Menina de 3 anos fica presa em lata de tinta enquanto brincava

Uma menina de 3 anos ficou presa em uma lata de tinta e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros neste sábado (10/7) em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação, a garotinha brincava quando entrou dentro de uma lata de tinta e não conseguiu sair.

Preocupada, a avó entrou em contato com os bombeiros, que compareceram ao Bairro São Benedito nesta tarde.

Os bombeiros fizeram a retirada da criança sem nenhum ferimento. Ainda segundo os militares que atenderam a ocorrência, a menina saiu brincando.

