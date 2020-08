Menina de 3 anos é levada por pipa durante festival em Taiwan; assista

Divulgação Comissão segue investindo no projeto de desenvolvimento de vacinas

Nesta segunda-feira (31), a comissão da União Europeia anunciou que contribuirá com 400 milhões de euros (mais de R$ 2,5 bilhões) para uma iniciativa liderada pela OMS que busca o desenvolvimento e distribuição de vacinas contra a Covid-19 por meio da compra de doses dos imunizantes.

Segundo informações da agência Reuters, a iniciativa foi batizada de Covax e pretende comprar cerca de 2 bilhões de doses das candidatas à vacina que estão sendo estudadas e desenvolvidas ao redor do planeta. Tal valor deve ser atingido até o final de 2021.

“Hoje, a comissão está anunciando uma contribuição de 400 milhões de euros para a Covax, a fim de trabalharmos juntos na aquisição de vacinas futuras em benefício de países de rendas baixa e média”, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Com isso, a UE aumenta sua participação no esforço de combate ao novo coronavírus (Sars-Cov-2). Anteriormente, o bloco já havia comprado doses de vacinas da AstraZeneca , produzida em parceria com a universidade de Oxford , a serem distribuídas aos Estados-membro e a alguns países pobres.

No comunicado divulgado nesta segunda, a comissão disse também que está pronta para “colocar especialização e recursos dentro da Covax, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento, a fabricação e um fornecimento global de vacinas “.