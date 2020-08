Menina de 11 anos, grávida após estupro, tem acesso a aborto dificultado

Homem é companheiro da avó da criança. Padrasto da menina chegou a ser detido, mas foi foi liberado nesta sexta-feira (28)

Um homem foi detido na manhã deste sábado (29) suspeito de estuprar e engravidar uma menina de 11 anos no Espírito Santo. O suspeito é companheiro da avó da criança e se apresentou na delegacia com um advogado. Havia um mandado de prisão contra ele. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem.