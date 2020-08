Menina de 10 anos estuprada pelo tio entrou no hospital em porta-malas de carro

Divulgação/Corpo de Bombeiros O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro.

Uma criança de 9 anos de idade morreu depois de cair do 4º andar de um prédio na região sul de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira (19).

O prédio fica localizado na Avenida Arthur Bernardes, uma via movimentada da cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar no caso. Entretanto, segundo a corporação, um médico que passava pelo local no momento da queda.

A equipe de perícia da Polícia Civil de Belo Horizonte foi acionada e está realizando trabalhos no local do acidente. Até o momento, não foi informado como a criança caiu e se ela estava sozinha no apartamento .