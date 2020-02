Menina curada de câncer diz que viu Jesus no quarto do hospital; vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra um casal no aeroporto de Palmas supostamente tentando embarcar para uma viajem como todo casal comum, porém esse caso é um daqueles que só acontecem uma vez na vida. Vestida de noiva, mulher foge com amante.

O Aeroporto , Brigadeiro Lysias Rodrigues no município de Palmas é o principal aeroporto do estado de Tocantins. Segundo informações, uma jovem que não teve o nome revelado, estava na igreja com seu noivo para formalizar a união dos dois, quando a noiva decidiu fugir na hora do casamento para seguir com seu amante.

Uma amiga da jovem ou parente próxima, tenta de todas as formas impedir que a noiva fujona não embarque nessa louca viajem e desista da loucura que está fazendo, mas, sem sucesso.

Em um momento a suposta amiga diz que foi tudo culpa do rapaz (amante) ela ter tomado tal decisão, no entanto, na gravação deixa bem claro que a garota estava sim decidida a fugir com seu amante, ela empurra a garota se despedindo dela como um adeus.

Nesse momento a garota joga o bouquet de flores no chão em desaprovação e vai embora.

Veja o vídeo:

Noiva abandona noivo no altar para fugir com o amante! O casamento aconteceria na cidade de Palmas. Ela ainda com o vestido, chegou no aeroporto com o outro para juntos irem embora. Posted by DEOLHO NEWS on Saturday, February 8, 2020

(*De olho news)