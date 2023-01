Mengão segue a pré-temporada no Ninho do Urubu

Na manhã chuvosa deste sábado (07.01), o elenco rubro-negro realizou mais um treino no Ninho do Urubu, dando sequência à pré-temporada, que está sendo marcada por muita intensidade e competitividade entre os atletas.

O Mister Vitor Pereira e sua comissão comandaram uma atividade técnica e tática no campo. Neste domingo (8), os jogadores recebem folga e voltam aos treinos na segunda-feira (7).

Vale lembrar que o Mengão estreia no Campeonato Carioca no dia 12 de janeiro contra o Audax-RJ, às 21h30, no Maracanã.

Fonte: Agência Esporte