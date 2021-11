Mengão realiza último treino e embarca para Porto Alegre com direito a AeroFla

Na manhã desta sexta-feira (19), o Flamengo realizou o último treino antes de viajar para Porto Alegre visando a partida contra o Internacional, que acontece amanhã (20), às 21h30, no Beira Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão. Esse é o penúltimo jogo do Mengão antes da grande final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 27 de novembro, em Montevidéu.

O técnico Renato Gaúcho comandou uma atividade tática no campo 3 do Ninho do Urubu. O atacante Bruno Henrique realizou exame na última quinta (18), que constatou uma tendinopatia no tendão patelar do joelho esquerdo. Ele já iniciou o tratamento e seguiu normalmente com a delegação rubro-negra para Porto Alegre.

A Nação Rubro-Negra fez o tradicional AeroFla e acompanhou a saída do ônibus rubro-negro do CT até o terminal de cargas do Galeão, onde o time embarcou para a capital gaúcha. Além do confronto contra o Inter, o Mais Querido enfrentará o Grêmio, na próxima terça-feira (23), antes de seguir para Montevidéu em busca da Glória Eterna.

