Meneguelli propõe espaço para autor local em bibliotecas

As bibliotecas públicas localizadas no Espírito Santo deverão, obrigatoriamente, disponibilizar espaços específicos destinados aos livros de autores capixabas. Esse é o mote do Projeto de Lei (PL) 783/2023, apresentado pelo deputado Sergio Meneguelli (Republicanos). A proposição determina que a área reservada para os escritores locais deverá dar destaque às obras.

O autor destaca que a iniciativa é uma forma de atrair o leitor para narrativas próximas à sua realidade: “(…) as bibliotecas assumem um papel crucial não apenas na preservação da identidade e memória coletiva, como também no aprofundamento da compreensão da trajetória evolutiva da comunidade ao longo do tempo”, justifica Meneguelli.

“Ademais, o destaque aos autores locais por parte das bibliotecas possui o potencial de catalisar o interesse pela leitura dentro da comunidade, especialmente entre aqueles que se identificam intimamente com as histórias e contextos apresentados, o que pode, por sua vez, impulsionar a participação ativa na vida cultural e educacional da região, fortalecendo os laços sociais, desenvolvimento coletivo e a identidade regional”, continua o parlamentar.

Para finalizar, o deputado visa estimular, ainda, a produção literária local: “(…) a criação de um espaço dedicado aos autores locais dentro das bibliotecas atua como um estímulo à produção literária na própria localidade, encorajando aspirantes a escritores a compartilharem suas narrativas, vivências e visões pessoais, enriquecendo a cada dia a cultura e literatura capixaba”, defende o proponente do projeto.

Tramitação

A matéria será analisada pelas comissões de Justiça, Educação, Cultura e Finanças.

Acompanhe a tramitação do PL 783/2023



Fonte: POLÍTICA ES