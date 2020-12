Meme do momento, Supla mostra que ultrapassa gerações: “Acho divertido”

Reprodução/Instagram Supla

Eduardo Smith de Vasconcellos Suplicy resolveu abrir uma caixa de perguntas sobre o seu novo álbum, o ‘Supla Ego’, em seu Instagram. Foi quando vários questionamentos aleatórios surgiram e ele, com todo o seu carisma, resolveu respondê-los com o seu jeitinho Supla de ser. Em conversa com o iG Gente, o artista falou mais sobre seu novo trabalho, mergulhou na nostalgia ao falar sobre Marcos Mion da época da MTV e comentou as piadas que surgem com seu nome na internet.

Seu trabalho mais recente é o álbum ‘Supla Ego’, que conta com treze faixas. Uma delas, ‘Suplaego’, já pode, inclusive, ser vista no Youtube. Dirigido por Matheus Mondini e com edição de Cabul, o videoclipe brinca com a ideia do superego. “Achei muito legal a brincadeira, o som de palavras. E você sabe, o superego é o que dá aquela moral, aquela controlada, nos impulsos do Id, e eu achei super divertido”, disse, citando termos que fazem parte da área da psicologia.

Foi para divulgar o seu novo trabalho que Supla decidiu abrir uma caixa de perguntas no Instagram. Entre as dúvidas, estavam algumas bastante inusitadas — ‘Tenho depressão, o que faço?’, ‘Você aceitaria ser meu sugar daddy?’, ‘Como deixa o seu cabelo arrepiado?’, ‘Quando vai me convidar para um date?’, entre outras.

As respostas do músico fizeram sucesso e, claro, viraram memes. “Se eu me sinto querido na internet? You know (você sabe) Ali acho que é meio terra de ninguém, mas eu recebo bastante comentário positivo, sim, I guess (eu acho)”, diz Supla ao ser questionado se sentia-se querido nas redes socias.

e o supla que inventou o feminismo pic.twitter.com/FglhRpms1u — gusta #BossaNovaLofi (@deathwtdignity) December 17, 2020

Mergulhando na nostalgia

Supla não se incomoda com as piadas que surgem a seu respeito. “Eu acho divertido, meu! Não tenho nada contra os memes, é para zoar mesmo. Tá de boa!”, afirma.

No Twitter, os internautas mais novos estão a cada dia descobrindo novas faces de Supla. Inclusive que o cantor já foi par romântico da apresentadora Angélica em um filme dos anos 1990, ‘Uma Escola Atrapalhada’. “Mano, o Supla e a Angélica eram um casal ‘tumblr vintage art hoe aesthetic'”, brincou um usuário por lá ao compartilhar fotos do par romântico.

mano o supla e a angélica eram um casal tumblr vintage arthoe aesthetic pic.twitter.com/JZjpHkvqbo — Marquinhos ? (@poxamarquinhos) December 17, 2020

Sobre o filme, Supla exalta a parceria com Angélica na época. “Ela foi muito respeitosa comigo, eu já conhecia ela pelos programas de TV que ela apresentava. Sempre foi uma pessoa muito carinhosa e bacana comigo, tenho muito respeito por ela”, diz.

Ainda no passado, Supla participou de um marco histórico para os realities shows aqui no Brasil: esteve presente na primeira edição do ‘Casa dos Artistas’, no SBT, em 2001. Na época, ele engatou um romance com a atriz Bárbara Paz, conquistou o segundo lugar no programa e conseguiu vender mais de 1 milhão de cópias de seu disco.

Apesar de hoje considerar que os realities reúnem “um monte de gente se matando dentro de uma casa para ganhar dinheiro ou seguidores”, ele arfirma que não “cospe no prato em que comeu”. “Foi muito bom para mim, porque as pessoas viram como é que eu era, mas é uma coisa que eu já fiz. Eu vendi um milhão de cópias na vez que eu participei! Sou muito grato ao Silvio Santos”, diz.

Já anos 2000, suas frequentes aparições no quadro ‘Piores Clipes do Mundo’, apresentado por Marcos Mion, na MTV, lhe renderam o apelido de ‘Papito’. “Era uma zoação! Estava morando há sete anos em Nova York, vivendo que nem um punk maluco nos lugares, e eu vim pra cá e vi ele [Mion] tirando sarro dos meus clipes, eu adorei!”, conta.

Assim como as brincadeiras que recebe hoje, Supla diz que soube levar na esportiva e que isso fez com que seu trabalho tivesse um alcance ainda maior. “Eu soube levar na brincadeira. É o que eu sempre digo, não fica se levando muito a sério! Foca no seu trabalho e beleza. Porque eu sabia que aquela música [Green Hair] e vários outros clipes que ele tirava sarro, eram ótimos clipes!”, afirma.

Novo álbum

O ‘Supla Ego’ é composto por 13 canções, das quais quatro são em inglês e nove em português. Todas as faixas em português foram escritas pelo cantor junto com o sobrinho, Teodoro Suplicy. Já as em inglês têm parceria da pianista Victoria Wells, que aparece no videoclipe de ‘Kung Fu On You’.

Apesar de contemplar, principalmente, os gêneros de rock e punk, algumas faixas exploram até a disco music e um toque mais latino.