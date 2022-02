Membros ‘odiosos’ da casa de vidro comprovam desespero por jogo

Reprodução/Instagram Gustavo tem orgulho de ser “hétero top”





Todos os sinais possíveis de que há um desespero para salvar a edição do BBB já foram dados. Dos discursos invasivos e cheios de informações externas feitos por Tadeu Schmidt às mudanças semanais no esquema de votação na tentativa de quebrar qualquer esquema prévio dos brothers. A nova tentativa é a inclusão de uma casa de vidro dentro do reality, onde caberá ao público decidir se dois novos participantes vão ou não fazer parte do elenco flopado da temporada.

Os vídeos de apresentação da dupla, exibidos na noite desta quarta-feira (9), foram certeiros. O ranço despertado por Larissa Tomasia e Gustavo Marsengo foi mais imediato que o tombo de Jade Picon ao ouvir sobre a eliminação de Naiara Azevedo. E a ideia era essa mesma.

Em live do iG Gente ontem (veja abaixo), já tinha adiantado que minha percepção é que a Globo não tem o real interesse de incluir mais duas pessoas no jogo. No entanto, a produção do programa tem muito expectativa que eles, sim, levem algumas informações preciosas para dentro da casa.





Por exemplo: ninguém tem muita paciência para Tiago Abravanel aqui fora; Vinny e Eslô são figurantes; a cantoria constante é insuportável; Jade Picon tem torcida nas redes sociais, mas ela não representa todo mundo que vê o BBB; quem ainda não foi pego por Arthur Aguiar segue firme na espera — e quem já foi, voltou para a fila —, Brunna, ao que parece, ainda não entrou no programa; Scooby e Paulo André entregam beleza, mas atrapalham o bom andamento do reality; e por aí vai.

Reprodução/Instagram Larissa: paixão por academia





O perfil dos novos participantes faria sucesso nos primeiros dez anos de BBB. A fã de academia e de silicone e a pessoa que sente necessidade de afirmar o orgulho hétero e a condição de privilégio social, atualmente, têm cota restrita na casa. E, diga se passagem, ela já foi preenchida nessa edição — se lembram do Barão da Piscadinha?

Tão logo o anúncio foi feito, o público das redes sociais se dividiu entre os que querem a entrada da dupla, na esperança de caos e novos conflitos, e os que não querem ver os dois de jeito nenhum. O que une os dois lados é: ninguém achou os discursos dos selecionados interessantes. Agora é torcer para os brothers fazerem jus ao esforço da emissora e começarem a jogar de verdade. Porque, de ficar só na promessa, esse BBB já deu.

Seguimos…