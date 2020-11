Redação Melim se apresenta na premiere do Grammy Latino 2020

O trio Melim se apresentará na premiere do Grammy Latino 2020 , que recentemente anunciou pela primeira vez uma edição dedicada ao público brasileiro. A premiere acontece na próxima quinta-feira (19), exclusivamente na página oficial do Latin Grammy no Facebook.

O Melim foi indicado na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo com Eu Feat. Você , lançado em maio de 2020 pela Universal Music . A cerimônia especial que revelará os ganhadores nas categorias dedicadas à música brasileira será transmitida ao vivo a partir das 19h (horário de Brasília).

“Eu acredito mais do que tudo no poder da conexão do artista com o público através da música. Isso é o que existe de mais forte. Ver o segundo álbum da nossa carreira sendo indicado ao Grammy, uma premiação tão séria, legítima e verdadeira, e termos sido convidados para fazer uma performance é um sentimento de felicidade gigante. Diz muito sobre estarmos no caminho certo e que, de alguma forma, estamos tocando as pessoas, fazendo a diferença” , afirma Gabi Melim a três dias da data mais importante da música latina.

A Melim garante aos fãs um momento bastante especial com a faixa Eu Feat. Você : “É uma felicidade sem tamanho representar o Brasil na indicação ao Melhor Álbum Pop. Vai ser a nossa estreia no Grammy e as expectativas são as melhores possíveis. Subiremos ao palco com imensa alegria para cantar ‘Eu Feat. Você’, trazendo a energia boa de todas as pessoas de bem que fazem desse mundo um lugar melhor” , adianta Diogo.

Além do grupo, o público poderá conferir performances dos também indicados Emicida e Marcos Valle.

Sobre a trajetória até aqui, Rodrigo compartilha: “Viver de música tem dessas surpresas incríveis. Passa uma linha no tempo na cabeça de toda estrada que percorremos, desde os primeiros contatos com os instrumentos, aulas de música, shows em bares, pubs, palcos, viagens, composições, noites sem dormir que viramos fazendo o que a gente ama, sempre acreditado no propósito de transformar a vidas das pessoas e trazer alegria com a nossa arte. Espero que esse trabalho, assim como os próximos, continue tocando o coração de muita gente, porque fizemos com ele, o mesmo coração que nos disse para nunca desistirmos dos nossos sonhos”.