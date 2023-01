Melhorias em Hospital de Barra de São Francisco trazem avanço na oferta de cirurgias eletivas

O Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco, vem investindo em melhorias na infraestrutura e atendimento. Um dos destaques foi o trabalho realizado no Centro Cirúrgico, com a reforma das salas cirúrgicas e a aquisição de equipamentos, que resultaram no aumento do número de cirurgias realizadas.

Antes dessa reforma, o Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho realizava apenas cirurgias ortopédicas e cirurgias gerais. Atualmente, são realizadas 35 cirurgias gerais semanais e, em média, 230 procedimentos cirúrgicos que acontecem mensalmente, incluindo as cirurgias gerais, ortopédicas, cirurgias de cabeça, pescoço, urológicas, ginecológicas e obstétricas.

“O crescente número de cirurgias eletivas em 2022, a ampliação do acesso e a redução dos cancelamentos de cirurgias eletivas repercutiram em grandes benefícios aos pacientes, às equipes de profissionais de saúde e, especialmente, para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde (APS) e do Sistema Único de Saúde (SUS) como um todo”, disse o diretor do Hospital Dr. Alceu Melgaço Filho, Edvânio Mendes.

O hospital contou com a reforma das salas cirúrgicas e outros setores, além da ampliação da sala de Recuperação Pós-Anestésica (RPA). Também foi realizada a aquisição de equipamentos, como canetas de bisturi, pinças cirúrgicas, foco cirúrgico, carrinhos de anestesia, ar condicionado, macas de transposição, recuperação das furadeiras pneumáticas, computadores, camas e outros.

A reforma do HDAMF durou dois meses e os espaços foram inaugurados entre outubro e novembro de 2022. “Em poucos meses de reforma e com os novos equipamentos, a assistência prestada aos cidadãos tem sido da mais alta qualidade”, destacou o diretor Edvânio Mendes.

