Melhoria na qualidade do atendimento em hospitais estaduais é tema de fórum

Inovações implementadas para melhor atender o paciente durante sua permanência nos hospitais da rede estadual foram debatidas durante o Fórum de Inovação e Gestão na Jornada do Paciente. O evento aconteceu nessa última terça-feira (05), na sede da Receita Federal, em Vitória, e foi realizado pela Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

Coordenado pelo Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ), o Fórum apresentou ferramentas de gestão e boas práticas empregadas nos hospitais da rede pública estadual e o comparativo dos indicadores mensurados nos últimos anos.

O diretor do ICEPi, Fabiano Ribeiro, explicou que, por meio da parceria com a Subsecretaria de Atenção à Saúde da Sesa, foi possível implementar novos processos e serviços para a melhoria do cuidado e da assistência ao paciente nos hospitais, e que a performance tem sido excelente.

A gerente de Inovação do ICEPi, Isabela Oliveira, enfatizou que os investimentos do Governo do Estado no PGAQ foram fundamentais para alcançar os ótimos resultados apresentados durante o Fórum. “Neste ano, ampliamos a capacidade de desenvolvimento de pesquisas no âmbito do Programa, com trabalhos apresentados, inclusive, em eventos internacionais. Isso representa o fortalecimento dos processos de educação permanente, qualificando profissionais”, disse.

A coordenadora dos projetos de Núcleo Interno de Regulação (NIR) e do Escritório de Gestão de Altas (EGA), Karla Orsi, citou alguns dos avanços conquistados em 2023, como o foco na formação dos profissionais que fazem parte do PGAQ, por meio da Trilha Pedagógica. “Neste ano, nós também aumentamos a integração com o Consultório na Rua, que faz parte do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), e desenvolvemos ações voltadas para o monitoramento de pacientes de longa permanência”, ressaltou.

Resultados

Durante o encontro, os hospitais da rede estadual apresentaram resultados positivos, alcançados ao longo de 2023, por meio da parceria com o ICEPi e a adesão aos projetos do Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde.

O Hospital Estadual de Vila Velha (HESVV), por exemplo, desospitalizou 279 pacientes por meio da atuação do Escritório de Gestão de Altas (EGA), promovendo um aumento de 32% no giro do leito de janeiro a novembro deste ano.

Já o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho (HDAMF), em Barra de São Francisco, registrou um aumento na oferta de cirurgias eletivas a partir das ferramentas de gestão implantadas pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR). “Com o NIR, nós evoluímos muito, pois passamos a trabalhar com estratégias. Passamos de 15 cirurgias eletivas por mês para 300”, disse o diretor-geral do hospital, Vaninho Mendes.

Em funcionamento na unidade desde 2019, o NIR passou a ser gerido em 2020 pelo PGAQ, que trouxe um diferencial metodológico e formativo, capacitando pessoas em serviço com a utilização de ferramentas ágeis e organização de processos, auxiliando na elaboração e aprimoramento de processos como o Mapa Cirúrgico.

Outro resultado alcançado pelo NIR foi o tempo de substituição do leito, após a alta hospitalar. Em 2020, quando os dados começaram a ser acompanhados pelo ICEPi, o leito demorava até 2,4 horas para ser posto novamente em uso. Atualmente, os dados de janeiro a outubro deste ano mostram que esse intervalo de substituição é de menos de 30 minutos.

Ao final do evento, uma mesa-redonda abordou a inovação e a gestão na jornada do paciente com a diretora-técnica do Hospital Estadual Dório Silva (HEDS), Cláudia Passos, a representante da Fundação iNOVA Capixaba, Daniela Mil, o representante da Rede Filantrópica, Tiago Pancine, e a representante do setor privado, Rochelle Gomes.

Programa de Gestão do Acesso e da Qualidade da Assistência nas Redes de Atenção à Saúde (PGAQ)

O PGAQ conta com os projetos do NIR, EGA, Medicina Hospitalar (MH), Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) e Autorregulação Formativa Territorial (ARFT). Os projetos atuam de forma integrada com o principal objetivo de garantir o acesso ágil e qualificado aos leitos hospitalares, às consultas especializadas, exames complementares e procedimentos ambulatoriais aos usuários da rede hospitalar no Espírito Santo.

Para conhecer mais, visite a página do programa em https://icepi.es.gov.br/programa-de-gestao-do-acesso-e-da-qualidade-da-assistencia-nas-redes-de-atencao-a-saude-pgaq.

