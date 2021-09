MELÃO/CEPEA: Melão pele de sapo se valoriza 10% na Ceagesp

Cepea, 10/09/2021 – O melão se valorizou na Ceagesp na semana passada. De 30 de agosto a 3 de setembro, o pele de sapo foi vendido por R$ 33,25/cx de 13 kg no entreposto, alta de 10% frente à semana anterior. De acordo com colaboradores do Hortifruti/Cepea, esse cenário pode ser explicado pela baixa quantidade de fruta disponível no País, considerando que os produtores do Rio Grande do Norte/Ceará, principal ofertante do período, estão destinando a maior parte da produção ao mercado externo. Atacadistas relataram, ainda, que as vendas estiveram em bom ritmo nos últimos dias, diante do clima mais quente, da constante e gradual retomada do comércio e das aulas presenciais, e da antecipação de alguns pedidos de compradores. Fonte: Cepea/Hortifruti – www.hfbrasil.org.br