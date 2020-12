Mel para a pele: conheça os benefícios e conquiste uma aparência jovial

Reprodução: Alto Astral Mel para a pele: conhea os benefcios e conquiste uma aparncia jovial

Do pé de galinha às rugas, em algum momento o aparecimento dos sinais da idade se torna inevitável. Por mais que não haja problema algum em aceitar sua beleza natural, pelo contrário, também existem alguns truques simples que ajudam a manter a aparência jovial. O uso do mel para a pele é um ótimo exemplo de como aproveitar as receitas naturais para desacelerar seu envelhecimento .

A cosmetóloga Lucienne Souza explica que o ingrediente é um aliado da cútis saudável por ser rico em minerais, enzimas e vitaminas. Além disso, também ajuda a limpar as impurezas da face devido ao seu poder antibacteriano: “As propriedades do mel são fantásticas e envolvem fatores fortalecedores do sistema imunológico , sedativo, antisséptico, antioxidante e tonificante, portanto, um poderoso rejuvenescedor”.

A especialista separou algumas dicas valiosas para incluir o mel na rotina de cuidados com a pele, gastando pouco e aproveitando todos os benefícios que esse alimento poderoso tem a oferecer contra o envelhecimento no seu skincare diário. Confira!

Como usar o mel para a pele e rejuvenescer

Foto: Shutterstoc k

Para tonificar

Prepare em partes iguais um pouco de aveia e bastante mel, se possível, em temperatura morna. Aplique sobre a pele uma camada bastante generosa e deixe agir por, aproximadamente, 30 minutos. Passado esse tempo, retire a mistura com água morna.

Para hidratar

Tire as cascas e as sementes de 1 mamão papaia, aqueça levemente 3 colheres (sopa) de mel e bata tudo no liquidificador. Depois é só aplicar na pele, com a mistura ainda morna; esperar 20 minutos e retirar com água fria. O resultado será uma hidratação potente, indicada inclusive para quem tem a pele oleosa.

Para esfoliar

Misture 1 xícara (chá) de mel, 1/2 xícara (chá) de água morna e 25 gramas de linhaça. Em seguida, deixe a mistura por 3 horas na geladeira. Depois basta retirar e passar por todo o rosto com movimentos circulares suaves, para não danificar a cútis. Em seguida, enxague bem com água fria. Pronto!

Consultoria: Lucienne Souza, cosmetóloga | Texto: Redação Alto Astral | Edição: Milena Garcia e Renata Rocha