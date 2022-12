Mel Maia usa roupa vermelha coladinha e acaba mostrando demais na ceia

Look de milhões! Mel Maia impressionou os seguidores do Instagram nesta véspera de natal (24) e surpreendeu com sua produção ao mostrar todos os detalhes em uma sequência de cliques que deixou os fãs completamente apaixonados!

Como tradição, a atriz apostou num look vermelho e não deixou de mostrar seu corpão marcante ao usar uma peça única que evidenciou ainda mais a boa forma de Mel Maia nos registros. Como sempre, a famosa contou com diversos elogios dos seguidores, fazendo um baita sucesso! +

“Sua beleza só o papai Noel explica mesmo”, brincou MC Daniel, que atualmente vive um affair com a celebridade. “Ela entregou tudo com esse look natalino de milhões”, exaltou outra fã da musa nos comentários da publicação. “A mais linda, é um verdadeiro presentão”, babou um terceiro.

MC Daniel fala sobre relacionamento com Mel Maia: “Deixa em off”

Abriu o jogo! Recentemente, o cantor MC Daniel comentou sobre seu relacionamento com Mel Maia e falou sobre os rumores de que os dois estariam namorando sério. Em entrevista ao “Podcalizando“, no entanto, o funkeiro afirmou que não teve pedido de namoro.

“Ao mesmo tempo em que foi bom assumir, também não foi. Pessoal julga tudo, tudo o que fala tá errado […] Tudo vira uma bola de neve absurda. Às vezes, eu faço uma brincadeira normal de casal […] e começam [a falar]: ‘O início de um relacionamento abusivo e tóxico é assim’. Todo dia sai uma parada assim”, afirmou o funkeiro.

O músico ainda revelou que não chegou a formalizar a relação, mas fez mistério sobre os planos para o futuro da dupla: “A gente não tá namorando. Não teve pedido, aliança nem nada”.

