Meias podem te ajudar a atingir o orgasmo mais rápido; saiba como

Reprodução Os atores Will e Jada Smith se abriram sobre crise no relacionamento





Nunca é fácil para um casal quando ambos percebem que estão com uma crise no relacionamento . Isso pode acontecer em todas as relações a dois, mas não é todo par que consegue se resolver sem recorrer a um divórcio. É difícil, mas não impossível, trabalhar para que a relação possa volta a caminhar .





Um grande exemplo disso é um dos casais hollywoodianos mais duradouros: os atores Will Smith e Jada Pinkett Smith. Os pais de Jaden e Willow já passaram por poucas e boas em seu relacionamento, uma união que já soma mais de 25 anos.

No entanto, os dois sempre foram transparentes e se mostraram muito maduros em relação às barreiras a serem enfrentadas. Dessa maneira, eles tentam buscar a solução por meio de conversas sinceras, lidas com problemas individuais e saber quando (e se) é o momento de se afastar.

Jada confessou há dois meses que só tem entendido agora o que é “ter uma relação adulta” com seu marido, livrando-se de expectativas e ensinamento pré-determinados sobre como um casamento deve ser.

“Will e eu estamos em um processo no qual ele está tomando um tempo para aprender a se amar, e eu estou tomando um tempo para aprender a me amar”, explicou a atriz.

Há quatro anos, Will e Jada se depararam com uma ” traição “, quando ela se envolveu rapidamente com o cantor August Alsina. Os Smiths estavam separados na época. No entanto, Will afirmou que isso não foi um impedimento para que ambos retomassem de onde pararam.

“Eu te falei no primeiro ano de casamento , eu consigo te amar em qualquer situação”, o ator disse à Jada no programa Red Table Talk.





Isso aconteceu porque Jada sentia que estava sofrendo durante a crise no relacionamento . Com a traição, ela aprendeu que não é possível “encontrar felicidade fora de si”. Ou seja, ela precisou trabalhar nela mesma primeiro, antes de resolver os problemas que vivenciava como casal.

O que ela tirou dessa experiência? Que traições são situações que podem acontecer independente do momento do casal. Em seu Instagram, ela chegou a afirmar que via no sexo e nas relações uma maneira de ser dona de si mesma.

“A maioria de nós entra em relacionamentos com um monte de traumas e altas expectativas. Traumas e expectativas podem ser uma combinação dolorosa, porque são nossos traumas e as falsas crenças que formamos que continuam a nos impedir de oferecer nosso melhor a nós mesmos e aos outros”, publicou Jada em seu Instagram.

“Somos todos um monte de feridas abertas indo de encontro uns aos outros o dia inteiro, todos os dias. Relacionar-se de maneira bem-sucedida não é para os fracos de coração. É o que acredito. Que relações são empreitadas espirituais”, continuou.

Essa, garante Jada, não foi a primeira traição que o casal passou junto. Will e ela passaram por diversos momentos de infidelidade e de crise no relacionamento . No entanto, ela afirma que não acredita no divórcio como uma solução para ambos. “Will e eu somos uma família e isso nunca acaba”, afirmou. “Eu sempre serei o apoio dele.”