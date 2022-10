Megaoperação promove a maior ação policial de prisões do Brasil

Goiânia/GO. A Força Tarefa de Segurança Pública de Goiás (FTSP/GO) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (17/10), a Operação Receptio II (em latim, recaptura).

Após levantamentos em bancos de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Polícia Federal, Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (DGAP) e demais sistemas disponíveis, bem como após o cruzamento das informações obtidas e diligências realizadas, foi detectado que cerca de 549 mandados de prisão de foragidos da Justiça e detentos aguardavam o cumprimento pelas polícias em razão da prática de diversos crimes, dentre eles, homicídio, latrocínio, roubo, tráfico de drogas, estupro e crime organizado.

As ações contaram com o apoio da Polícia Federal, Polícia Penal e Polícia Militar de Goiás, sendo os resultados obtidos em razão da forte integração das forças de segurança do Estado. A operação pode ser considerada a maior até então deflagrada em âmbito nacional, com o objetivo de prender criminosos e cumprir mandados de prisão.

A Força-Tarefa de Segurança Pública de Goiás é integrada pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Militar, Polícia Civil, e Polícia Penal.

O objetivo da Força-Tarefa é integrar as forças de segurança pública federal e estadual, de modo a intensificar, em caráter especial e dedicado, o enfrentamento e a desarticulação das organizações e associações criminosas, em ações de combate às ameaças à ordem e à segurança pública, particularmente no combate às facções criminosas, ao tráfico de drogas e armas, aos delitos de furto, roubo e receptação de cargas e valores, à lavagem e ocultação de bens, direitos e valores e demais crimes conexos, nos termos previstos no Código Penal, na Lei 9.613/1998, na Lei 10.446/2002, na Lei 10.826/2003, na Lei 11.343/2006 e na Lei 12.850/2013.

Setor de Comunicação Social da PF em Goiás

[email protected] | www.pf.gov.br

(62) 3240-9607

(62) 99216-6260