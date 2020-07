Mega vazamento da Nintendo revela segredos sobre vários jogos; confira

Unsplash/Cláudio Luiz Castro Vazamento da Nintendo revela novidades sobre vários jogos





O vazamento de código-fonte da Nintendo , que ocorreu em maio deste ano, continua rendendo frutos para os fãs da empresa e historiadores dos games. É tanta coisa que o vazamento foi apelidado de “GigaLeak”. Neste domingo (26) mais um “pacote” de código, artes e ferramentas internas surgiu na internet , mostrando detalhes do desenvolvimento de vários títulos famosos da empresa, e também de alguns jogos nunca lançados.





Um destes é Starfox 2 , que foi cancelado em agosto de 1995, quando já estava praticamente completo, e só foi lançado oficialmente em 2017, como parte do pacote de jogos do SNES Classic Edition.

Um dos itens do lote espantou até mesmo Dylan Cutberth, programador do jogo: uma ferramenta usada internamente para desenvolvimento, escrita por ele há 30 anos. “De onde diabos os hackers conseguiram estes dados obscuros????!!”, perguntou no Twitter.

Wtf – I haven’t seen this tool I made for StarFox 2 for almost 30 years, I wrote it in early c++ to teach myself the language more than anything else. Where the hell have hackers got all this obscure data from????!! https://t.co/9kN9UoQPMS — Dylan?️?️?️Scrappers is OUT! (@dylancuthbert) July 24, 2020





Além da ferramenta o pacote contém código-fonte da versão do jogo demonstrada na CES de janeiro de 1995 e arte não usada, revelando várias personagens que não aparecem no jogo final. Entre eles uma piloto humana:

I love all of these cut characters from Star Fox 2’s prototype…. they’re all so good pic.twitter.com/SmyRizPdi6 — morgankitten! (@morkitten) July 25, 2020





Também há sprites que detalham a evolução da personagem Yoshi em Super Mario World . A versão inicial se parecia mais com um dinossauro do que a versão “fofinha” usada no jogo final.

The evolution of Yoshi, as revealed in the recent Nintendo leaks. pic.twitter.com/udi3QPINww — felineki (@felineki) July 24, 2020





Falando em Mario, há um protótipo de Yoshi’s Island com uma interface diferente, reusando músicas de Super Mario World e chamada de “Super Mario Bros. 5”.

A bunch of Nintendo prototypes are apparently currently being compiled from leaked source code right now as of this post

First up there’s this Yoshi’s Island proto with different UI graphics, placeholder music from Mario World, and has a prefix of ‘Super Mario Bros. 5’ pic.twitter.com/Qqock5RZaS — Akfamilyhome @ Origami King (@Akfamilyhome) July 24, 2020





Mas o achado mais interessante para os fãs resolve um mistério que já durava 24 anos. Originalmente, Luigi estaria presente em “Super Mario 64”. Animações e texturas foram encontradas no código, o que possibilitou que um modelo fosse recriado:

super luigi 64 in Real pic.twitter.com/2mbm8wlnK3 — axo #BlackLivesMatter (@axoonium) July 26, 2020





Estima-se que terabytes de código-fonte da Nintendo tenham vazado em maio deste ano, então provavelmente há muito mais informações por vir.