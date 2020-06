Mega-Sena valendo R$ 7 milhões: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Agência Brasil Prêmio desta semana é de R$ 7 milhões

O concurso 2.269 da Mega-Sena desta quarta-feira (10), tem um prêmio estimado em R$ 7 milhões. As dezenas sorteadas foram:

01 – 11 – 14 – 23 – 29 – 55

Segundo a Caixa , ninguém acertou as seis dezenas. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, no sábado (13), está estimado em R$ 26 milhões.

Nesse concurso, 47 apostas acertaram a quina, ou seja, cinco números sorteados, e levaram um prêmio de R$ 39.726,16 cada. Já a quadra teve 3225 apostas ganhadoras, e cada uma levou R$ 827,07.

Como apostar



Para apostar na Mega , o participante deve escolher de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa , ou no site especial de loterias do banco.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,50. Nesse caso, a chance de acerto (probabilidade estatística) é de uma em mais de 50 milhões. Os sorteios da Mega-Sena são realizados, normalmente, duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.