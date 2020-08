Mega-Sena valendo R$ 27 milhões: veja os números sorteados

Agência Brasil Prêmio deste sábado é de R$ 27 milhões.

O concurso 2290 da Mega-Sena deste sábado (15), tem um prêmio estimado em R$ 27 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo às 20h. As dezenas sorteadas foram:

05 – 18 – 36 – 44 – 57 – 60

No concurso passado , ninguém acertou as cinco dezenas sorteadas. Com isso, o prêmio acumulou para os R$ 27 milhões sorteados hoje.

Como apostar

Para apostar na Mega , o participante deve escolher de seis a 15 números nas lotéricas credenciais pela Caixa , ou no site especial de loterias do banco.