Mega-Sena vai pagar R$ 39 milhões; veja os números sorteados

A Mega-Sena sorteou nesta quinta-feira (19) o concurso 2.218 da Mega-Sena com um prêmio acumulado de R$ 39 milhões. As dezenas foram: 06, 16, 22, 38, 48, 52

Apenas uma aposta acertou os seis números e foi feita no município paulista de Franca. O dono do bilhete levará, segundo anunciado pela Caixa, R$ 40.059.665,22

No mesmo concurso 42 apostas acertaram cinco dezenas e fizeram a quina. Cada uma vai ganhar R$ 64.678,28.

Já as 3.345 apostas que acertaram a quadra, quatro números entre os sorteados, levarão R$ 1.160,14, cada uma.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece no sábado (21) e tem prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.

Devido à Mega-Semana de Natal, que altera o calendário da loteria mais famosa do Brasil neste fim de ano, os sorteios serão realizados na terça (17), nesta quinta (19) e no sábado (21).

A partir de domingo (22), as apostas serão realizadas exclusivamente para a Mega da Virada , em 31 de dezembro. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Desde 11 de novembro, a Caixa vende as apostas da Mega da Virada paralelamente às regulares, para quem busca concorrer ao prêmio mais aguardado da loteria no País, que neste ano está estimado em R$ 300 milhões e não acumula.

Para apostar na Mega da Virada, é preciso usar um volante exclusivo desse sorteio, que é disponibilizado pelo banco para as apostas presenciais nas lotéricas. A partir do dia 22 de dezembro, as lotéricas e os canais eletrônicos vão vender exclusivamente as apostas da edição especial com maior prêmio.

Os prêmios iniciais costumam ser de aproximadamente R$ 3 milhões para quem acerta as seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor.

Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do bilhete.

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação .

Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados; 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.