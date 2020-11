Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões nesta quarta-feira; veja como apostar

Agência Brasil Sorteio ocorre nesta quarta-feira

Depois de nenhuma aposta vencer o sorteio realizado no último sábado (7), a Mega-Sena realiza, nesta quarta-feira (11), o concurso de número 2317 , com R$ 34 milhões como prêmio.

O sorteio acontece às 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias Caixa , localizado no Terminal Rodoviário do Tietê , na cidade de São Paulo.

No concurso 2.316 , realizado no último sábado, as dezenas sorteadas foram: 02 – 11 – 43 – 49 – 52- 56 . Nenhuma aposta venceu o sorteio, fazendo o prêmio acumular em R$ 34 milhões.

É possível apostar até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa do país. Também é possível apostar pela internet. O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Como apostar online na Mega-Sena

Para aqueles que apostarem pela internet, não é possível optar pela aposta mínima, de R$ 4,50. No site da Caixa , o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja com uma única aposta ou mais de uma.

Para fazer uma aposta maior, com 7 números, dando uma maior chance de ganhar, o preço sobe para R$ 31,50. Outra opção para atingir o preço mínimo é fazer sete apostas simples, que juntas têm o mesmo valor, R$ 31,50. Além disso, os bolões , disponíveis online, são outra opção viável.

Como funciona a Mega-Sena

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem pelo menos duas vezes por semana – geralmente, às quartas-feiras e aos sábados. O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, conhecidas como Quadra e Quina , respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha . Esse modelo consiste na escolha automática, realizada pelo sistema, das dezenas jogadas.

Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como a Teimosinha .

Premiação

Os prêmios costumam iniciar em, aproximadamente, R$ 3 milhões para quem acertar as seis dezenas. Dessa forma, o valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor.

Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor:

35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados;

19% entre os acertadores de cinco números (Quina);

19% entre os acertadores de quatro números (Quadra);

22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos terminados em zero ou cinco; e

5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.