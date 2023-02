Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado; veja como apostar

Antonio Cruz/Agência Brasil – 31/12/2018 Mega-Sena deste sábado paga prêmio de R$ 3 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado (18) o concurso 2.566 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 3 milhões. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Se ninguém acertar os seis números, o prêmio acumula para o próximo sorteio. As apostas podem ser feitas até às 19h em casas lotéricas ou nos canais online (site e aplicativo).

A aposta simples, com seis números, custa R$ 4,50. Para apostar online, porém, é necessário gastar o valor mínimo de R$ 30, que pode ser alcançado com sete apostas simples (R$ 31,50), ou uma aposta única de sete números (também R$ 31,50). Veja aqui como apostar online.

Tanto online como presencialmente, também é possível optar por jogos com mais números, aumentando as chances de ganhar. Confira:

Aposta com 6 números – R$ 4,50 – Chance de 1 em 50.063.860

Aposta com 7 números – R$ 31,50 – Chance de 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números – R$ 126 – Chance de 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números – R$ 378 – Chance de 1 em 595.998

Aposta com 10 números – R$ 945 – Chance de 1 em 238.399

Aposta com 11 números – R$ 2.079 – Chance de 1 em 108.363

Aposta com 12 números – R$ 4.158 – Chance de 1 em 54.182

Aposta com 13 números – R$ 7.722 – Chance de 1 em 29.175

Aposta com 14 números – R$ 13.513,50 – Chance de 1 em 16.671

Aposta com 15 números – R$ 22.522,50 – Chance de 1 em 10.003

Aposta com 16 números – R$ 36.036 – Chance de 1 em 6.252

Aposta com 17 números – R$ 55.692 – Chance de 1 em 4.045

Aposta com 18 números – R$ 83.538 – Chance de 1 em 2.697

Aposta com 19 números – R$ 122.094 – Chance de 1 em 1.845

Aposta com 20 números – R$ 174.420 – Chance de 1 em 1.292

