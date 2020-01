Mega-Sena sorteia R$ 2 milhões neste sábado, em primeiro concurso de 2020

arrow-options Agência Brasil Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 2 milhões neste sábado (4)

A A Mega-Sena sorteia neste sábado (4), no primeiro sorteio de 2020, um prêmio de R$ 2 milhões. As seis dezenas do concurso 2.221 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o País. O bilhete simples da Mega-Sena , com seis dezenas, custa R$ 4,50.

Na última terça (31), foi realizada a Mega da Virada , concurso mais esperado do ano, que não acumula e teve quatro vencedores do prêmio máximo, sendo dois de São Paulo (SP), um de Criciúma (SC) e outro de Juscimeira (MT). Cada um dos sortudos levou para casa R$ 76.053.459,66. A Quina (R$ 57.537,06) veio para 1.031 apostas, e a Quadra (R$1.099,78) para 77.055 apostas. As dezenas sorteadas foram 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58 .

Pela primeira vez na história, a arrecadação do último sorteio do ano da Mega superou a marca de R$ 1 bilhão. Com crescimento de 16,12% em relação a 2018, o valor arrecadado foi de R$ 1.028.882.101,50. A Caixa ainda não informou se os ganhadores do prêmio principal já apareceram para fazer o resgate do dinheiro.

Como funciona

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e pode pagar milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem ao menos duas vezes por semana – normalmente, às quartas-feiras e aos sábados. O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, as chamadas Quadra e Quina , respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha – nesse modelo, o sistema escolhe automaticamente as dezenas que serão jogadas. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, a chamada Teimosinha.

Premiação

Os prêmios iniciais costumam ser de aproximadamente R$ 3 milhões para quem acerta as seis dezenas. O valor vai acumulando a cada concurso sem vencedor. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para isso, é preciso marcar de seis a 15 números do volante.

O prêmio bruto da Mega-Sena corresponde a 43,35% da arrecadação. Desse total, 35% são distribuídos entre os acertadores dos seis números sorteados; 19% entre os acertadores de cinco números (Quina), 19% entre os acertadores de quatro números (Quadra), 22% ficam acumulados e distribuídos aos acertadores dos seis números nos concursos de final zero ou cinco e 5% ficam acumulado para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano de final zero ou cinco.