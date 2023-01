Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 63 milhões nesta quarta-feira

Felipe Moreno Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteia nesta quarta-feira (25) a Mega-Sena de número 2.558, que tem prêmio estimado em R$ 63 milhões.

O sorteio acontecerá às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h desta quarta nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

O palpite mínimo custa R$ 4,50.

Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

Fonte: IG ECONOMIA