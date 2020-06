Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 26 milhões neste sábado

Divulgação Pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial se encerram neste sábado

Neste sábado (13), a Caixa Econômica Federal abrirá 680 agências para realizar os pagamentos do auxílio emergencial, das 8h às 12h.

Leia:

Pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial começa no dia 17

Há 10,7 milhões de pessoas em análise ao auxílio emergencial

O foco dos saques neste sábado é para os nascidos em dezembro que já receberam a segunda parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais da Caixa, a Caixa Poupança Digital.

No entanto, todos os nascidos em meses anteriores que ainda não tenham sacado o valor podem fazê-lo nas agências também neste sábado. A Caixa divulgou a lista com as 680 agências que estarão abertas amanhã, das 8h às 12h. Os endereços estão disponíveis no link oficial, caixa.gov.br/agenciasabado.



Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo Caixa Tem. Caso os beneficiários tenham dificuldade para gerar o código, esse serviço poderá ser realizado nas agências da Caixa, com ajuda dos funcionários.



Com a liberação do saque para os nascidos em dezembro no sábado (13), a Caixa encerra o calendário da segunda parcela do auxílio emergencial. Quem não sacou no período poderá continuar sacando, sem definição de data. O crédito do auxílio emergencial também continua disponível nas contas indicadas pelo beneficiário.