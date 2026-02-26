Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números

Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com R$ 846,60 por terem acertado a quadra

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira o sorteio do concurso 2.977 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 127.630.932,46. As dezenas sorteadas foram: 08, 19, 27, 32, 38, e 52. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 145 milhões para o próximo sorteio, que ocorre neste sábado. Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com R$ 846,60 por terem acertado a quadra.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 20h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.