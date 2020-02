Mega-Sena não tem ganhadores, e prêmio vai a R$ 200 milhões; veja as dezenas

Se você é uma daquelas pessoas que lamenta por não ter comprado Bitcoin quando ele valia centavos (e perdeu a chance de enriquecer com o criptoativo), Jake Levison certamente fez o seu dia mais feliz. De acordo com o analista do BlockWorks Group , você só precisa possuir 0,28 BTC para estar entre os 1% mais ricos do mundo (entre os investidores de Bitcoin).

De acordo com pesquisas recentes, apenas 2% de todos os endereços possuem 1 BTC ou mais. Embora muitas pessoas possuam mais de 1 Bitcoin espalhado por várias carteiras, o número real de pessoas que possuem um Bitcoin inteiro é realmente muito pequeno, estimado em algo entre 500 mil e 1 milhão. Isso torna bastante plausível a tese de Levison .

Detalhes sobre a metodologia



Embora o post de Levison tenha despertado uma onda de emoção, ele também levantou algumas questões. Como, de onde ele tirou esse número e quando esse cenário ocorrerá?

Um de seus seguidores apontou para um post de Parker Lewis , da Unchained Capital, chamado Bitcoin Obsoletes All Money (Bitcoin torna obsoleta toda forma de dinheiro, em tradução livre). Ele enviou um gráfico mostrando que esse poderia ser o caso por volta de 2030. É quando as carteiras com valores médios de 0,01 BTC deverão ser mais comuns e poderá haver até um bilhão de usuários na rede.

No entanto, de acordo com Levison , se você tem 0,28 BTC , isso já está acontecendo agora. “De agora até o fim dos tempos”, respondeu. “Meu tweet dizia que se você possui 0.28 BTC, apenas 1% do mundo poderá possuir mais do que você. Assim, colocando você no top 1%”.

Afinal, isso pode não ser uma coisa tão otimista, dependendo do seu ponto de vista. Como o BTC Kris apontou: “não mais de 5 a 10 milhões de pessoas terão um Bitcoin completo”.

Naturalmente, isso implica uma distribuição injusta da riqueza, à medida que “baleias, hodlers, nações e instituições” começarem a investir pesado no criptoativo – cuja oferta é absolutamente restrita a cerca de 21 milhões de unidades.

Ainda assim, se você quiser dizer que está no top 1% (o que significaria investir cerca de US$ 2835,20, em valores atuais), pode fazê-lo com 0,28 BTC . E se você deseja possuir um Bitcoin inteiro, talvez seja a hora certa de começar.