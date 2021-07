Reprodução: iG Minas Gerais Mega-Sena: ganhador de R$ 76 milhões ainda não buscou o prêmio

A cidade de Colatina , no Espírito Santo, ganhou um potencial multimilionário, no entanto, a pessoa ainda não foi buscar o dinheiro. O vencedor do concurso da Mega-Sena que sorteou R$ 76 milhões há uma semana ainda apareceu. De acordo com a Caixa, o apostador tem até 90 dias , contado do dia do sorteio, para reivindicar o prêmio.

O prêmio, que teve um só ganhador, foi sorteado no último sábado (17). As dezenas sorteadas foram 05 – 08 – 13 – 27 – 36 – 50. A aposta foi feita na lotérica do bairro Esplanada, na região central da cidade.

A informação da Caixa Econômica Federal é de, até esta sexta-feira (23), mas resgate da aposta não pode acontecer durante o final de semana, sendo assim, os R$ 76 milhões continuam a disposição do vencedor.