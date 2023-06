Mega-Sena: duas apostas do ES acertam a quina e ganham R$ 31 mil

As duas apostas, sendo uma feita em Cariacica e outra em Vitória, bateram na trave e, por pouco, não levaram o prêmio milionário

Faltou apenas um número para o prêmio milionário da Mega-Sena sair para o Espírito Santo novamente. Ninguém acertou as dezenas do concurso 2603, sorteado na noite de quarta-feira (21), mas 62 apostadores passaram bem perto e vão receber a quantia de R$31.200,44, cada.

Veja as dezenas sorteadas: 03-07-13-29-52-56.

No Espírito Santo, foram duas apostas que bateram na trave. Uma foi feita em uma Lotérica de Campo Grande, em Cariacica. Já a outra, foi realizada na Vila Rubim, em Vitória. Ambas na modalidade “simples”, com uma cota e seis números apostados.

Outros 4.432 apostadores acertaram quatro números e vão receber, cada um, a quantia de R$ 623,52.

Próximo sorteio deve pagar R$ 8 milhões

Sem ganhadores, o próximo sorteio da Mega-Sena, que acontece no sábado (24), é estimado em R$ 8 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5,00.