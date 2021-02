Mega-Sena de R$ 50 milhões! Concorra apostando muito e gastando pouco

A última semana de fevereiro reservou o primeiro sorteio da Mega-Sena em 2021 na casa dos R$ 50 milhões. Neste sábado (27), às 20h (de Brasília), é essa a expectativa para o concurso 2348. E para o maior prêmio das loterias no ano, jogos mais do que especiais podem deixar o apostar bem mais próximo de conquistar os tão sonhados milhões que estão em jogo!

Através dos bolões do Mega Loterias é possível fazer múltiplas apostas gastando bem pouco. São dezenas, centenas de jogos a um preço acessível. Além disso, eles são projetados por nossos especialistas em jogos lotéricos, fazendo com que até quem não entenda do assunto possa apostar com inteligência e economia.

Quer concorrer aos R$ 50 milhões da Mega-Sena que podem mudar a sua vida para sempre? Então confira algumas opções de bolões que separamos especialmente para nossos usuários!

Bolão quente

Nos dois últimos sorteios, esse bolão premiou os apostadores com quadra. E olha que ele é o mais barato que o Mega Loterias oferece! Isso prova que não é preciso jogos mirabolantes ou técnicas milagrosas. Por apenas R$ 5, o apostador joga com um jogo pé-quente.

Você viu?

Esse bolão é composto por cinco cartelas de sete dezenas da Mega-Sena. Por se tratar de jogos com mais do que seis números, ele oferece a possibilidade de premiação multiplicada. Além de poder ganhar várias quadras e quinas, essa aposta é 30 vezes mais barata no bolão do que sozinha.

Bolão da tendência

Estatisticamente, os números sorteados da Mega-Sena a cada concurso se dividem entre os que mais saem na história e os que há mais tempo estão sem sair (dezenas atrasadas). E esse bolão aqui segue exatamente essa lógica.

Separamos as 15 dezenas que mais vezes foram sorteadas e as 15 que há mais tempo não aparecem e colocamos elas em 12 apostas de oito números. A expectativa para ser premiado é boa e é mais um jogo que oferece premiação multiplicada. Tudo isso por apenas R$ 50.

Bolão top

Para os R$ 50 milhões da Mega-Sena preparamos dois grupos premium para concorrer. Um deles é esse aqui que utiliza a técnica de desdobramento, isso é, apostas simples em volume para aumentar as chances.

São “apenas” três cartões: um com dez números e outros dois com nove. Sabe quanto isso equivale? A nada menos do que 378 apostas simples! A possibilidade de receber premiação multiplicada aparece mais uma vez e tudo isso custa apenas R$ 100.

Confira mais opções

O Mega Loterias tem opções para todos os gostos e bolsos. Veja a lista de bolões disponíveis para a Mega-Sena R$ 50 milhões, confira na descrição de cada um deles as vantagens de apostar assim e compre quantas cotas quiser!