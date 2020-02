Mega-Sena: confira os números sorteados nesta quarta-feira

O dólar encerrou, nesta quarta-feira (19), em alta de 0,177%, a R$ 4,3657. O valor renova a máxima de fechamento, um dia após o presidente do Banco Central , Roberto Campos Neto , declarar que está tranquilo em relação ao câmbio e com os impactos do coronavírus nos investimentos.

Na máxima do dia, a moeda norte-americana chegou a R$ 4,3775. Na parcial mensal, o dólar acumula uma elevação de 1,87%. No ano, a alta é de 8,86%.

O dólar mais valorizado nas últimas semanas tem repercutido os juros em mínimas históricas e o impacto global do coronavírus . Além disso, o dólar vem refletindo as perspectivas sobre o ritmo de crescimento da economia do País e o prosseguimento das reformas no Congresso .

Banco Central

O presidente do Banco Central , Roberto Campos Neto , reafirmou nesta terça que o câmbio brasileiro é flutuante e que o BC está “tranquilo” sobre o tema.

“Nós estamos tranquilos. Obviamente, sempre que identificarmos um movimento de falta de liquidez, um movimento exagerado ou que Brasil está se descolando dos seus pares ou que começou a influenciar a expectativa de inflação, aí o Banco Central pode fazer uma intervenção”, afirmou Campos Neto .

Entre quinta e sexta-feira da semana passada, a autoridade monetária vendeu US$ 2 bilhões em contratos de swap cambial tradicional em ofertas líquidas destes ativos.