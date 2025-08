Mega-Sena | Barra de São Francisco (ES) vive mistério por único ganhador do prêmio de R$ 100 milhões

Ele disse ainda que agora só resta “ficar na torcida para a pessoa conferir o prêmio”, além de recomendar que o ganhador escreva o nome e o CPF no verso do bilhete. A medida, segundo Janilson, permite assegurar que a quantia não seja retirada por outra pessoa.

Resultado da Mega-Sena 2897

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta terça-feira (5), o sorteio do concurso 2.897 da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 01-06-24-27-28-57. Outros 117 apostadores acertaram a quina e vão levar R$ 36.347,56. Já os que marcaram os 7.644 bilhetes que fizeram a quadra ficarão com R$ 917,04 cada.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

Quanto custa apostar na Mega-Sena?