Mega-Sena acumulada: veja os números sorteados nesta quinta-feira

Participação de Paulo Guedes no Fórum Econômico Mundial

Em um balanço de seus quatro dias de atividades no Fórum Econômico Mundial , o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a elite política e empresarial reunida em Davos fez um “reconhecimento” do Brasil como nova fonte de crescimento para a economia global.

Ele fez uma comparação com o ambiente visto na edição do ano passado e assegurou que a abordagem dos investidores com o país agora é outra.

“A descrença era tão grande, botaram a gente tão lá embaixo, que a expectativa era zero” – afirmou Guedes, antes de se despedir do fórum e iniciar a viagem de volta para Brasília.

Segundo o ministro, a reforma da Previdência e o cumprimento da meta para privatização de ativos foram sinais bem recebidos.

Para ele, na edição do ano passado, a imagem do Brasil ainda estava arranhada por causa da corrupção e havia preocupação com eventuais “excessos” do presidente Jair Bolsonaro.

“Não esperavam quase nada da gente e agora olham para gente como fonte de crescimento “, observou Guedes, relatando conversas com autoridades do Fundo Monetário Internacional (FMI), que lhe falaram sobre a “desaceleração sincronizada” da economia mundial.

“A América Latina está estagnada. A Argentina está ferrada, a Venezuela está ferrada. Quando a gente olha para a América Latina, só o Brasil aparece”, declarou.

O ministro garantiu que nenhum investidor em Davos levantou com ele questões ambientais , mas ouviu elogios ao “bom funcionamento da democracia brasileira” e fez questão de “dividir a responsabilidade [pela recuperação econômica do país] com o presidente e com o Congresso”.

“O resultado disso é que as reformas estão avançando e o Brasil virou a nova fronteira de investimentos”, celebrou Guedes.

“Só Estados Unidos, China e Cingapura receberam mais investimentos diretos estrangeiros do que o Brasil em 2019. Graças à aprovação das reformas, estamos virando a última fronteira de investimentos. E vamos fazer reformas até o último dia deste governo”, garantiu.

A partir das discussões em Davos, Guedes relatou ainda sua percepção de que “vão existir moedas regionais fortes” dominando o mundo daqui a 15 ou 20 anos.

E aproveitou a abordagem do assunto para dizer que esclareceu, às autoridades americanas, que o Brasil não faz nenhuma manipulação cambial .

O assunto foi lembrado por conta da ameaça feita pelo presidente Donald Trump de taxar as exportações brasileiras de aço e alumínio para os Estados Unidos. Isso ocorreu quando o dólar ultrapassou a barreira de R$ 4,20 no Brasil.

“Vamos ter que nos acostumar com juros baixos e câmbio mais alto”, avaliou o ministro.

Guedes contou ter conversado, por telefone, com os secretários americanos do Tesouro, Steve Mnuchin, e do Comércio, Wilbur Ross, para desfazer o mal entendido e evitar sobretaxa ao aço e ao alumínio.

“Eu disse que estavam dando um tiro em algo errado, que nós fizemos tudo certo”, afirmou o ministro brasileiro. “E o que eles responderam? Pode deixar, nós vamos falar com o (Donald) Trump aqui”, concluiu.