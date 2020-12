Mega-Sena acumula e vai para R$ 46 milhões; confira números

Foto: Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.327 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (12) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio acumulou e será de R$ 46 milhões no próximo sorteio. Veja as dezenas sorteadas: 30 – 37 – 45 – 54 – 57 – 58.

A Quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 64.714,34. Já a Quadra teve 3.521 apostas ganhadoras e cada uma leva R$ 1.234,05.

O próximo concurso, de número 2328, será realizado na quarta-feira (16). O evento começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube, e com possibilidade de exibição simultânea pela RedeTV! (o calendário oficial de loterias não informa mais com antecedência qual sorteio será exibido em TV aberta, sendo sempre um por dia).

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet até às 19h do dia do sorteio. As apostas custam R$ 4,50 por 6 dezenas em cada bilhete.