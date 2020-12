Mega Semana de Natal: Mega-Sena sorteia R$ 34 milhões na quinta-feira

Muitos podem ter sido pegos de surpresa com o sorteio da Mega-Sena na última terça-feira (8), que acabou se acumulando. Mas não se assuste, isso nada mais é do que mais uma Mega Semana, desta vez em homenagem ao Natal, que está cada vez mais próximo. Por conta disso, a loteria realiza três sorteios na semana.

O Dia Mega-Sena terá três sorteios nesta semana

Além do concurso que já aconteceu, a Mega-Sena também tem programação para quinta-feira (10) e no já habitual sábado (12). Para o próximo sorteio, o prêmio estimado da loteria é de R$ 34 milhões, e as apostas já podem ser feitas.

Como apostar sem sair de casa

Com o Mega Loterias você aposta de qualquer lugar através de seu smartphone, tablet ou computador. Basta se cadastrar no site e escolher uma das modalidades de aposta disponíveis para fazer seu jogo.

Utilize a modalidade Monte Seu Jogo do site para selecionar a quantidade e as dezenas escolhidas ou deixe o próprio sistema escolher de forma aleatória com a Surpresinha. Com ela, você escolhe a quantidade de dezenas que quer no volante e o sistema preenche automaticamente a sua aposta. Caso não goste da sequência criada, basta pedir para que uma nova seja feita. Depois, é só finalizar o seu jogo e aguardar o resultado.

Como jogar na Mega-Sena

Para jogar na Mega-Sena é muito fácil. Basta o apostador escolher de 6 a 15 dezenas de 60 disponíveis e finalizar seu jogo. Quanto maior o número de dezenas apostadas, maiores as chances de ser premiado. Em compensação, mais caro fica o valor da aposta. Existem três faixas de premiação: Quadra (quatro acertos), Quina (cinco acertos) e Sena (seis acertos), faixa do prêmio máximo.

Aumente as suas chances com bolões exclusivos

Mega Loterias Mega-Sena está acumulada

Existe uma maneira de aumentar as suas chances de ser premiado sem gastar, através dos bolões do Mega Loterias . Com eles, você adquire uma cota de um grupo com dezenas, centenas e até milhares de apostas. Eles são projetados por especialistas em apostas lotéricas, que utilizam técnicas matemáticas para otimizar os jogos. Em caso de premiação, o valor total do prêmio é dividido pelo número de cotas do bolão.

Conheça a Aposta Turbinada

Aposte de forma inteligente com fechamentos e desdobramentos que ajudam a jogar mais barato sem diminuir suas chances de ser premiado. As estratégias foram desenvolvidas por nossos especialistas em loterias e probabilidades. Em um jogo de oito dezenas, por exemplo, a economia pode chegar até a R$ 123,00!

Quais as vantagens de apostar com o Mega Loterias

Aposte online, de forma prática e 100% segura

Melhores condições do mercado

Várias formas de pagamento

Bolões criados por especialistas para aumentar as chances de ser premiado

Série de dicas à disposição para apostar de maneira inteligente

Compra mínima de apenas R$ 5,00.

A Mega da Virada é aqui!

O coelho do Mega Loterias foi mais rápido do que todo mundo e já está em clima de ano novo. No site, você já pode apostar na Mega da Virada 2020, com prêmio estimado de R$ 300 milhões! É a última e mais esperada loteria especial do ano.

No Mega Loterias , além de você poder fazer suas apostas com muita praticidade, ainda encontra uma série de bolões que vão aumentar bastante suas chances de ser premiado. Para os R$ 300 MILHÕES que estão em jogo, grupos especiais mais do que especiais estão disponíveis todos os dias.

Você pode aumentar as suas chances em até quase 2 mil vezes. Não perca!