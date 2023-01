Mega da Virada: veja os números sorteados pela Caixa Econômica

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Mega da Virada sorteou prêmio de R$ 540 milhões





A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (31), véspera do Ano Novo, o sorteio da Mega da Virada, com prêmio recorde de R$ 540 milhões. Veja os números sorteados:

59 – 34 – 04 – 58 – 10 – 05

As apostas para o concurso de Réveillon começaram no dia 16 de novembro e seguiram até este sábado, às 17 horas. O sorteio da Mega da Virada foi realizado às 20h25, nos estúdios da Rede Globo, em São Paulo.

O prêmio não acumula, ou seja, se ninguém acertar os 6 números, vence o prêmio máximo quem acertar 5. No entanto, nunca aconteceu de ninguém acertar as 6 dezenas vencedoras. Mais do que isso: desde que a Mega da Virada começou, em 2009, nunca ninguém acertou e venceu sozinho o prêmio principal.

Das 13 edições até a de 2021, as que tiveram menos ganhadores da foram as de 2009, 2020 e a do ano passado, com apenas duas pessoas dividindo a bolada. Neste ano, se isso se repetir, os vencedores levarão, cada um, cerca de R$ 250 milhões.





Como funciona a Mega-Sena?

O concurso é realizado pela Caixa Econômica Federal e o vencedor pode receber milhões de reais se acertar as seis dezenas. Os sorteios ocorrem pelo menos duas vezes por semana — geralmente, às quartas-feiras e aos sábados.

O apostador também pode ganhar prêmios com valor mais baixo caso acerte quatro ou cinco números, conhecidos como Quadra e Quina, respectivamente.

Na hora de jogar, o apostador pode escolher os números ou tentar a sorte com a Surpresinha. Esse modelo consiste na escolha automática, realizada pelo sistema, das dezenas jogadas. Outra opção é manter a mesma aposta por dois, quatro ou até oito sorteios consecutivos, conhecida como Teimosinha.

