MEGA DA VIRADA | Caixa aumenta prêmio para R$ 570 milhões; valor é o maior da história

Prêmio de R$ 450 milhões da Mega da Virada é o maior da história das Loterias CAIXA

A Caixa Econômica Federal aumentou o prêmio da Mega da Virada de 2023, que será sorteada no próximo dia 31 de dezembro. Agora, o concurso oferecerá o valor histórico de R$ 570 milhões.

O montante supera a quantia de R$ 541,9 milhões do ano passado e se estabelece como o maior prêmio já oferecido pelas loterias no Brasil.

Como apostar na Mega da Virada

Para apostar na Mega da Virada 2023/2024, basta ir até uma casa lotérica ou realizar a operação online, por meio do aplicativo ou pelo portal Loterias Caixa, com o valor mínimo de R$ 30.

Outra opção, disponível para quem é cliente Caixa, é o Internet Banking. Para jogar, é necessário escolher de seis a 20 números no volante, que conta com 60 números no total.

O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5,00.

É possível apostar de três formas:

Apostas simples: Basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O valor muda conforme a quantidade de número escolhidos;

Surpresinha: O sistema das Loterias escolhe de forma aleatória os números para o jogador;

Bolão: Apostas realizadas em grupo também é uma possibilidade, disponível para indicar em cada volante.

Composição do prêmio

O valor estipulado do prêmio é composto pela arrecadação, sendo que:

62% são para a primeira faixa — seis acertos (sena);

19% são para a segunda faixa — cinco acertos (quina);

19% são para a terceira faixa — quatro acertos (quadra).

Já o prêmio principal da primeira faixa (6 acertos) é composto por:

62% do percentual bruto destinado a prêmios, da arrecadação do concurso Mega da Virada;

5% do total acumulado de cada concurso regular da Mega-Sena realizado ao longo do ano;

22% do total acumulado dos quatro concursos imediatamente anteriores (acúmulo para concursos de final 0 ou 5);

O total acumulado na primeira faixa (sena) do concurso anterior, quando houver.

Por isso, quanto maior a quantidade de apostas, maior a arrecadação e as chances de elevar o valor estimado para o prêmio lotérico.

Em 2021, por exemplo, o valor estimado para o prêmio era de R$ 350 milhões. Com a arrecadação das vendas, a quantia subiu para R$ 378 milhões.

Como resgatar o prêmio

Caso a pessoa seja premiada, é necessário se dirigir a qualquer casa lotérica credenciada. Se o valor bruto for superior a R$ 2.112 o saque é mediante agências da Caixa, com comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta premiado.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).