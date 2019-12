Mega da Virada 2019: veja os números sorteados

Não é nenhuma novidade que a TV por assinatura está em decadência no Brasil. Ano após ano enumeram-se as notícias de crise no setor com a perda de assinantes e a ascensão do streaming. Em 2019 esse cenário se agravou com a consolidação de plataformas como o Globoplay e o Amazon Prime Video e a chegada do Starz Play, Apple TV Plus e o foco do Telecine no segmento.

Mais do que nunca ter um pacote de TV por assinatura passou a ser uma questão para pôr na ponta do lápis. Com os streamings tomando conta da programação de entretenimento, a opção pelo cabo se resume a atrações esportivas e jornalismo. Também em 2019 o Combate e o Premiere passaram a ser oferecidos via streaming , o que desagradou algumas operadoras.

Nesse contexto desfavorável, as empresas têm investido em uma segmentação maior de pacotes oferecidos e em promoções vantajosas para atrair e fidelizar clientes. Levantamento feito pela reportagem utilizando o iG Compara Planos, ferramenta desenvolvida pelo portal iG em parceria com o site Melhor Plano, em cinco capitais do País ( Porto Alegre , Rio de Janeiro , São Paulo , Manaus , Recife ) e no Distrito Federal constatou essa tendência.

A Sky,que detém a segunda posição no mercado nacional e é controlada pela gigante americana AT&T, oferece os pacotes mais baratos. A Sky distribui seu sinal por satélite, não por cabo. Em todas as cidades pesquisadas, o plano mais barato oferece 159 canais, 24 deles em HD a R$ 89,90 mensais. Promocional, a mensalidade do primeiro mês corresponde a R$ 44. Há contrato de fidelidade por um ano.

O pacote mais barato da Claro, que ocupa 48% do mercado, é de R$ 94,90 a partir do terceiro mês. Nos dois primeiros o preço por 130 canais, 29 deles em HD, é de R$ 69,90. Também há contrato de fidelidade por um ano.

Importante ressaltar que os chamados canais premiums (HBO, Telecine, Fox Premium) não constam desses pacotes mencionados. Esses pacotes são pensados justamente para aqueles que migraram para o streaming, mas ainda cultivam o gosto por alguns canais da TV paga como Viva, Cartoon Network, Multishow, GloboNews, SporTV e ESPN, alguns do canais de maior sucesso na TV por assinatura brasileira.

