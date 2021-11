Medrado diz que não foi convidada para festa de “A Fazenda 13” e devolveu cachê

Reprodução/Divulgação Fernanda Medrado

Fernanda Medrado teve breve passagem por dois reality shows em 2021: foi a primeira eliminada do “Power Couple Brasil”, ao lado do ex-marido, DJ Claytão; e desistiu de “A Fazenda 13” na primeira semana. A 10 dias da grande final do reality, a cantora conta ao colunista Leo Dias que não foi convidada para a festa de encerramento do programa.

Além de não ter sido convidada, Medrado conta que devolveu o cachê de R$80 mil para a emissora, além de um carro 0km que ganhou em uma das provas que participou no programa.

“Até o momento eu não fui convidada para a final de A Fazenda 13. No contrato que nós assinamos para entrar no programa, existe uma cláusula que fala sobre isso. Eu perdi o direito de ir para a última festa e também de participar do último episódio”, afirma.

Mesmo assim, ela diz que não se arrepende de ter ido embora. Além disso, ela não descarta a possibilidade de ir para outro reality. Não me arrependo de ter tocado o sino pois entrei abalada por motivos psicológicos e o jogo em si te deixa ainda mais perturbada. Mas eu aceitaria um novo convite para um reality da Record. Acho que seria uma nova oportunidade, seria como uma nova chance na minha vida”.

Leia Também

A cantora também abriu o coração sobre os ataques que recebeu nas redes sociais. Segundo ela, foram muitos comentários maldosos acerca de sua desistência. Além dos problemas psicológicos, sair do reality saiu caro para o bolso, já que ela teve que investir uma quantia alta antes de entrar no reality.

“Estou lidando com Deus, que é a única pessoa que me apoiou aqui fora. De resto, eu não tive apoio de ninguém, muito pelo contrário, fui obrigada a ouvir que a minha depressão era uma frescura”, revela.

A cantora também falou sobre sua relação com o ex-marido. Ela revela que nenhum dos dois pediu o divórcio e que ainda são casados no papel. “Seguimos separados em momentos diferentes como disse antes, eu sigo sozinha com apoio da minha sombra e de Deus”, diz.