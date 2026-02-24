Medo de falar sobre sexo? Dificuldade é mais comum do que se imagina

Falar sobre intimidade pode ser difícil e 42% dos entrevistados de uma pesquisa dizem ter medo de se abrir quando o assunto é sexo

Você já deve ter escutado que para o sexo ser realmente prazeroso, mais do que orgasmos, é preciso ter comunicação para saber o que a outra pessoa gosta. Uma pesquisa mostrou que para aprofundar este tema, algumas pessoas ainda lidam com dificuldades.

Segundo um estudo realizado pela ZipHealth, uma empresa de telemedicina, os principais desafios que as pessoas enfrentam durante conversas íntimas são o medo de desapontar o parceiro, mais de 2 em cada 5 entrevistados (42%) admitiram essa preocupação, tornando-a o principal desafio de comunicação.

Cerca de um terço também afirmou não saber como pedir o que deseja, o que revela uma dificuldade maior com a comunicação em relação à intimidade sexual. Outros disseram sentir-se constrangidos ou pouco atraentes durante essas conversas (35%), e 25% temiam magoar os sentimentos do parceiro.

Quase 1 em cada 4 também estava preocupado com seu desempenho ou resistência sexual. Os homens eram 42% mais propensos a se preocupar com isso do que as mulheres, com 27% dos homens relatando essa preocupação em comparação com 19% das mulheres. Enquanto isso, 29% das mulheres disseram que experiências passadas estão afetando sua confiança atual, em comparação com 21% dos homens.

Intimidade emocional faz parte da vida sexual

Falar sobre intimidade nem sempre é fácil, mas pode ser incrivelmente gratificante. A intimidade emocional envolve uma percepção de proximidade com o outro, compartilhamento de sentimentos e validação pessoal. A sexóloga e psicóloga especialista em relacionamento Bárbara Meneses destaca que ela acontece quando existe uma conexão mais profunda com outra pessoa.

“É uma relação de transparência que tem abertura para diálogo, que tem respeito nesse diálogo, em que você não precisa ficar pensando no que você vai falar, se a outra pessoa vai entender ou vai se magoar, porque você sabe que tem a abertura para falar sobre o que quiser”, comenta.

Para fortalecer o momento de conversa e intimidade fora do quarto, Bárbara sugere algumas ideias: fazer uma aula de dança, cozinhar juntos, passear com os cachorros juntos… Ou seja, ter um momento do casal. “A rotina maluca do dia a dia, com trabalho, casa e filhos, pode acabar engolindo o casal.”

Mesmo assim, a profissional salienta que precisa ser um momento de foco na relação, “ para olhar nos olhos, para lembrar por que estamos juntos, para falar das coisas tão boas ou não, é importante não deixar que os problemas se acumulem.”

