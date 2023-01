Medida coíbe venda ilegal de fios metálicos

Quem for pego comercializando fios metálicos e outros materiais denominados “sucata” que sejam fruto de crime poderá ser multado e até suspenso de praticar a atividade econômica. É o que prevê a Lei 11.772, publicada no Diário do Poder Legislativo (DPL) desta terça-feira (3). A norma é uma das quatro promulgadas pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Erick Musso (Republicanos).

O deputado Gandini (Cidadania) foi o autor da proposição (PL 5/2021) que deu origem à legislação, que tem como finalidade coibir o furto e a receptação de fios de cobre e de outros produtos e a venda desses objetos para os estabelecimentos conhecidos como “ferros-velhos”.

De acordo com a lei, a pessoa física ou jurídica que atua no ramo deverá emitir nota fiscal de compra e venda dos materiais, manter livro próprio com o registro de todas as operações e ainda cadastrar o empreendimento junto à Polícia Civil (PCES). Os comerciantes terão um prazo de 45 dias após a publicação da nova regra no DPL para fazer as devidas adequações em seus respectivos negócios.

Estradas-parques

Entrou em vigor a Lei 11.773, que cria a categoria de unidade de conservação chamada de “Estrada-Parque Estadual”. Segundo o texto, essa nova categoria pode ser definida como “um parque linear que compreende o leito de parte ou totalidade de uma estrada, incluindo sua faixa de domínio e área não edificante, que apresente notável valor panorâmico, histórico-cultural ou recreativo, ou de importância para preservação da biodiversidade”.

A norma altera a Lei 9.462/2010, que trata do Sistema Estadual de Unidades de Conservação (Siseuc). A nova legislação teve como base o PL 135/2018, do deputado Sergio Majeski (PSDB).

Fonte: Assembléia Legislativa do ES