Médicos e enfermeiros são demitidos de Hospital após vazar vídeo de ‘Surubão’ em plantão noturno; assista

O Hospital das Clínicas de Teresópolis (RJ) abriu uma sindicância interna para investigar denúncias de atos libidinosos envolvendo médicos, enfermeiros e técnicos durante um plantão noturno. O escândalo, batizado nas redes sociais como o “Surubão do Hospital de Teresópolis”, ganhou notoriedade após vídeos e mensagens de WhatsApp, compartilhados por moradores da cidade, viralizarem expondo a conduta dos funcionários.

Segundo conversas vazadas, o caso veio à tona quando uma fisioterapeuta, demitida após uma discussão no hospital, revelou detalhes de uma “festinha” que envolveu cerca de seis pessoas – três homens e três mulheres, incluindo uma funcionária da copa e outros servidores, alguns casados.

O encontro teria ocorrido há dois meses, em uma área do quinto andar onde roupas sujas são armazenadas. A denúncia partiu após a ex-funcionária, inconformada com sua demissão, “entregar” os colegas, incluindo profissionais do CTI noturno.A situação foi descoberta por um médico do turno da manhã, que flagrou a “reunião” ao chegar para o plantão. A fofoca se espalhou rapidamente e gerou revolta entre a população.

Nas redes, moradores criticaram a falta de profissionais nos plantões, com comentários como “Por isso nunca temos atendimento!” viralizando.

A direção do hospital afirmou que não tolerará violações ao Código de Conduta Ética e prometeu rigor na apuração. Os funcionários envolvidos foram afastados, e a sindicância pode resultar em novas demissões.

VÍDEO: