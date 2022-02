Médicos atendem menino em poço após fim das escavações

Reprodução Menino dentro de poço no Marrocos

Está próximo do fim o resgate de Rayan, de cinco anos, que caiu em um poço de 32 metros de profundidade no Marrocos . Após o trabalho de escavação , médicos atenderam a criança por volta de 16h no horário local (12h em Brasília). No mesmo horário, uma ambulância se aproximou do local.

A operação para salvar o menino já dura quatro dias e foi dificultada pelo solo arenoso e rochoso na região do acidente, propício a deslizamentos de terra. O poço era estreito e de difícil acesso, exigindo a realização de uma perfuração paraela. Após essa etapa, os socorristas cavaram horizontalmente para alcançar o menino. Os últimos metros de escavação foram feitos com pás e apenas a remoção de uma rocha presa no local exigiu três horas de trabalho.

Durante os dias de espera pelo salvamento, autoridades monitoraram Rayan por uma câmera. O menino esava consciente, mas tinha ferimentos no rosto e mostrava sinais de cansaço. Ele teve acesso à máscara de oxigênio, comida e água. Uma equipe médica estava de plantão, bem como um helicóptero, para levá-lo ao hospital assim que fosse resgatado.

O drama causou comoção no mundo e uma multidão acompanhou o resgate de perto. Houve também uma onda de apoio nas redes sociais, com a hashtag #SalvemRayan, em árabe e inglês, se tornando viral em toda a região norte da África.