Médico vê que está infartando ao tratar paciente que infartou

Canadense estava sentindo dores no peito há meses, porém ignorava os sintomas acreditando se tratar de refluxo

Um médico de 60 anos da emergência do Hospital Timmins and District, no Canadá, descobriu que estava passando por um infarto enquanto tratava um paciente que havia infartado. O caso aconteceu em novembro do ano passado e foi compartilhado agora pelo hospital como um alerta em meio ao mês de conscientização sobre saúde do coração, celebrado em fevereiro no país.

Chris Loreto contou que quatro meses e meio antes do diagnóstico começou a sentir dores no peito, que subiam pela garganta e chegavam a seus dentes e ouvidos. O médico sentia as queixas quando saía para correr, mas acreditava se tratar de um refluxo gástrico.

O canadense buscou o médico da sua família para falar sobre as dores, mas omitiu que elas surgiam durante o exercício físico, o que reconheceu depois ter sido um erro. Ele começou a tomar medicamentos para refluxo, porém os meses passaram sem que Chris melhorasse.