Médico Samuel Gonçalves acompanha Xand Avião em processo de emagrecimento

Ao saber da passagem do especialista em longevidade, qualidade de vida e nutrologia esportiva Samuel Gonçalves por Fortaleza, o cantor Xand Avião, que acaba de lançar um álbum especial de Natal, com dez músicas inéditas, pela Som Livre, tratou de agendar seu horário. Um dos motivos? Garantir o bem-estar no retorno às atividades. Como nos adiantou o doutor, “o foco do Xand está na mudança da estrutura corporal, algo que o torne mais capacitado, mais apto e mais resistente para a rotina frenética de shows”.

Demonstrando satisfação em atendê-lo, o profissional, que é referência na região de Pernambuco em implantes de gestrinona, o “chip da beleza”, escreveu: “Consultei um ídolo. Em poucas palavras é isso. Fiquei feliz e honrado pela confiança que o Xand Avião depositou no meu trabalho. Criamos, eu e o nutricionista Daniel Coimbra, uma estratégia de arrepiar para o emagrecimento e bem-estar desse cara. Uma coisa é certa, em 2021, o comandante voa mais alto, fininho e elegante, arrebentando mais do que nunca. Sou teu fã, irmão”.

Só para se ter ideia do poder: ele atende Wallas Arrais, que tem mais de um milhão de seguidores e é empresariado por Gusttavo Lima — com quem, aliás, gravou o feat “Cafofo” —, Ávine Vinny, que está em plena divulgação do single “Seu Beijo Joga Sujo”, com a participação especial de Jorge Barcelos, que forma dupla sertaneja com Mateus, além da cantora e compositora Maria Clara e do influenciador digital Albert Lucas, da turma do humorista Carlinhos Maia.