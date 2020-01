Médico passa cocaína no pênis e mata amante

A história repercutiu entre os seguidores de Kahla e ganhou maior proporção na internet.

Uma mãe levou um susto quando descobriu que sua filha de 5 anos levou seu vibrador para a escola e, sem ter ideia do que era, o deu de presente para uma colega de classe como uma “pulseira da amizade”. Kahla Maneely, moradora da Pensilvânia, nos Estados Unidos, publicou no Facebook, na última terça-feira, uma conversa por mensagem de texto com a mãe da amiguinha que recebeu o tal item.

“Oi, a Myla deu isso para a Isabella no ônibus hoje?”, questionou a mãe da menina à Kahla. “Ela (Myla) deve ter mexido nas suas coisas rsrs”, acrescentou em outra mensagem, seguida da foto do objeto para maiores de idade.

Mãe relatou que filha pegou seu vibrador e levou para a escola Foto: Facebook / Reprodução

A história repercutiu entre os seguidores de Kahla e ganhou maior proporção na internet após a divulgação de matérias em portais de notícia como “UNILAD” e “Daily Mail”.

“Agora que o sentimento inicial de choque passou, não consigo parar de rir, não consigo respirar. Eu não poderia ter tornado essa m* possível mesmo se eu tentasse”, escreveu ela no post.

“Edit: para todos que estão dizendo o quanto aparenta estar desgastado, é claro que está! Você sabe quantas vezes deve ter sido largado, esticado, pisado, etc, desde o momento em que ela o levou até o momento em que foi encontrado quase 12 horas depois?! Eles são baratos, de uso único”, acrescentou.

A menina depois explicou para a mãe que tinha vasculhado em seu armário e acabou encontrando o objeto dentro de uma gaveta que, segundo Kahla, estava novo em folha.

“Eu não sabia o que fazer, nunca fiquei tão envergonhado em toda a minha vida”, disse a mãe. “Era importante que ela soubesse que era novo em folha e não havia sido usado porque isso seria nojento”.

Apesar de muitos internautas terem levado a história com bom-humor, Kahla desabafou, nesta sexta-feira, sobre as acusações que vem recebendo de ter contado o fato apenas por querer aparecer. Ela negou que tenha sido com esse objetivo e explicou que foram os portais de notícia que a procuraram, e não o contrário. A americana também disse que não vendeu as informações para ninguém, conforme apontavam algumas das críticas.