Médico integrativo explica a relação do sono com o emagrecimento

Segundo a SONAR-Brasil: investigações cronobiológicas do sono, alimentação e nutrição, que ocorre desde 2021 pelos profissionais da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), o horário de ir para a cama tem uma relação direta com o peso de cada pessoa: quanto mais tarde cada indivíduo dorme, maior é o índice de massa corporal (IMC), valor calculado com base no peso e na altura, utilizado como referência internacional na definição de sobrepeso e obesidade.

Para o médico integrativo Enrique Lora, o ciclo do corpo é algo que precisa ser respeitado. “Todos nós seguimos o círculo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Ele determina que durante o dia estamos acordados e ativos para fazermos todas as nossas atividades, e no final da noite, por volta das 18h, 19h, deveria haver um mecanismo no corpo sinalizando que está chegando o período para descanso. Esse é o momento de sinalização para a glândula pineal quanto à fabricação da melatonina, que é um hormônio produzido por nós a partir do momento em que nascemos”.

De acordo com Lora, essa interpretação depende de um contexto de inibição de luz, então, se você tem luz de eletrônicos ou da própria iluminação da casa, acaba dando uma sinalização errada, mostrando para o corpo que ainda está claro, o que não é verdade. Além disso, consumir qualquer alimento que demora para ser digerido – entre eles a carne vermelha e o uso de estimulantes pode ser extremamente prejudicial.

“O ideal no nosso ciclo circadiano é, em média, na grande maioria das pessoas, dormir das 22h às 6h, concluindo essas 8 horas de sono. Claro que o mais apropriado é dormir essas 8 horas de forma restauradora”, ressalta o especialista, que também ensina como classificar a higiene do sono: “É muito simples, no dia seguinte pergunte-se: ‘Eu estou super disposto? Estou me sentindo completamente produtivo?’. Os relógios usados para marcar o sono são bons para se ter um parâmetro, porém, eles não têm uma precisão tão exata como qualquer outro exame”, conta.

O médico esclarece que para facilitar, durante o sono nós temos três estágios: sono superficial, sono R.E.M e sono profundo, não se tendo mais hoje em dia essa ideia de que o R.E.M seja o mais importante, tornando o não R.E.M tão importante quanto ele. “A grande função deles é deixar a capacidade do corpo de forma máxima para produzir no dia seguinte. Quando falamos em funcionar direito estamos dizendo sobre a parte cognitiva, da mental, da imunológica e do metabolismo”, explica.

E finaliza: “Assim, não podemos deixar de falar da nossa capacidade de perder gordura, já que no organismo funcionando direito se tem uma queima mais efetiva de gordura. Lembrando que acúmulo de gordura no organismo significa que ele está passando por algum distúrbio. Por isso uma pessoa que quer emagrecer deve primeiramente observar o seu sono”.

