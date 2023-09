Médico expert em dieta cita 5 alimentos para comer se deseja emagrecer

Criador do site Fast 800, o médico compartilhou sugestões de alimentos para tornar o processo de emagrecimento mais fácil

Conhecido como o “guru da dieta”, o médico Michael Mosley costuma fazer recomendações a quem deseja perder peso. Criador do site Fast 800, o especialista compartilhou na página da web dicas para tornar o processo de emagrecimento mais fácil. Uma das indicações envolve quais alimentos comer para diminuir medidas e os quilos na balança.

Mente por trás das dietas 5: 2 e Fast 800, Mosley escreveu uma publicação no site em que defende que mudanças simples “fazem uma diferença real” nas metas de perda de peso. No rol de trocas inteligentes, o expert sugeriu deixar de consumir carnes gordurosas por opções magras, a exemplo de peixe, peru, tofu e peito de frango.

“[Essas carnes] têm baixo teor de gorduras saturadas e alto teor de vitamina B-12. Uma dieta rica em proteínas magras traz muitos benefícios à saúde: reduz a fome, diminui a pressão arterial, auxilia no controle de peso, melhora a massa muscular e força, e reduz o risco de osteoporose, pois a proteína magra é ótima para a saúde óssea”, ressaltou.

Laticínios

Outro conselho do “guru da dieta” é sobre não cortar os laticínios do plano alimentar. Ele receitou tomar leite integral em vez de alternativas desnatadas. “São, indiscutivelmente, a opção mais saudável”, garantiu. Nesses alimentos constam ácidos graxos essenciais como ômega-3, altos níveis de proteína, vitamina B-12 e iodo.

Mais benéficos ao organismo, o leite integral e o iogurte grego dispõem de nutrientes capazes de retardar o declínio cognitivo, controlar os níveis de energia, melhorar a taxa metabólica e reduzir a ansiedade e a depressão, conforme reforçou o médico.

Vegetais

Segundo o expert, vale adicionar à dieta “vegetais sem amido”, como brócolis, espinafre, couve-flor e pepino. Michael Mosley explicou que esses alimentos são mais saudáveis que as batatas. No texto postado na página Fast 800, o especialista elencou os benefícios das opções que fornecem mais nutrientes ao organismo.

“Eles contêm uma série de vitaminas, minerais e outros nutrientes importantes, como fitoquímicos, que ajudam na digestão, diminuem o colesterol e reduzem o risco de diabetes tipo 2. Com benefícios tão brilhantes para a saúde, não há necessidade de contar as calorias ao adicionar ao seu prato — o que incentivamos em todas as refeições”, salientou.

Oleaginosas

Nozes, avelãs, amêndoas, pistaches e castanhas de caju foram elencados por Michael Mosley como um dos “melhores alimentos saudáveis” para a perda de peso. De acordo com o médico, as opções apresentam gorduras boas na composição, além de proteínas, fibras e vitamina E.

O expert fez um adendo quanto às nozes por contribuírem com a saúde do coração, também ajudam com a redução do colesterol.

Azeite

Se quer emagrecer e pensa que o uso de óleo no preparo de pratos está proibido, o médico orientou incorporar o azeite de oliva. “É realmente bom”, atestou.

“Use-o na cozinha, como molho de salada. O azeite é uma gordura ‘boa’ por conter compostos anti-inflamatórios como ácido oleico, ácidos graxos ômega-3 e polifenóis. É conhecido por diminuir a pressão arterial, os efeitos sobre a depressão e a saúde intestinal, e o risco de desenvolver doenças cardiovasculares”, evidenciou Michael Mosley.